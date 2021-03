Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Festnahme: Mann mit dringendem Bedürfnis wird aggressiv

Hannover (ots)

Im Hauptbahnhof Hannover ist der Mann (49) aus Togo kein Unbekannter. Seit Sommer letzten Jahres ist er allein am Hauptbahnhof 46 Mal polizeilich in Erscheinung getreten. So hat er mittlerweile ein Hausverbot für den Hauptbahnhof, aber auch für mehrere Nebenbetriebe. Der wohnsitzlose Mann hält sich vorwiegen im norddeutschen Raum auf, teils mit Alias-Namen.

Gestern Morgen wurde der 49-Jährige an der Toilettenanlage abgewiesen. Das passte ihm nicht und er stieß den Mitarbeiter unsanft zur Seite. Dann schrie er herum und wurde so aggressiv, dass die Bundespolizei einschreiten musste. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von mehreren Staatsanwaltschaften wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Leistungserschleichung gesucht wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch eine geringe Menge Marihuana.

Der Gewahrsamsarzt ordnete wegen Eigen- und Fremdgefährdung die Vorstellung beim Sozialmedizinischen Dienst an. Letztlich wurde der Mann durch Richterbeschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell