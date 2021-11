Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Harsewinkel - Bewohner bemerken Einbrecher

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Sonntag (07.11., 02.25 Uhr) drang ein bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Harsewinkeler Straße ein.

Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Im Treppenhaus des Hauses traf der Einbrecher auf einen Bewohner. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute über eine Ackerfläche in Richtung Greffen.

In derselben Nacht (07.11., 01.10 Uhr) wurde eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Schützenbusch wach, als ein bislang unbekannter Täter in ihrer Wohnung sein Diebesgut zusammensuchte. Als er die Zeugin erblickte, flüchtete der Mann. Er war über eine aufgehebelte Tür in das Haus gelangt. Entwendet wurden in diesem Fall Schmuck, ein Smartphone und Bargeld. Am Sonntagnachmittag informierten die Bewohner die Polizei.

Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 160cm bis 165cm groß, kräftige Statur und komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist es möglich, dass es sich bei den Fällen um denselben Täter handelt. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell