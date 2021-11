Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: DNA-Spur eines dringend tatverdächtigen Tankstellenräubers an einem weiteren Tatort gefunden

Gütersloh (ots)

FR / Bielefeld / Gütersloh / Lippe / Paderborn - Wie berichtet, wurde am 18.08.2021, ein dringend tatverdächtiger 20-jähriger Tankstellenräuber festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen wurde seine DNA-Spur nun bei einem weiteren Tankstellenraub vom 01.06.2021 in Leopoldshöhe festgestellt. Der Täter hatte bei diesem Raub seiner Forderung nach Geld mit einer Machete Nachdruck verliehen. Der festgenommene 20-Jährige steht im Verdacht in der Nacht von Sonntag auf Montag, 09.08.2021, drei Tankstellen überfallen zu haben. Gegen 20:30 Uhr am Sonntag habe er, nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, eine Tankstelle in Bielefeld und wenig später zwei Tankstellen in Gütersloh überfallen. Polizei Bielefeld / Meldung vom 11.08.2021, 14:34 Uhr: "Täterhinweise nach Raubüberfall auf drei Tankstellen - Fluchtfahrzeug ermittelt": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4991815 Des Weiteren überfiel am 01.06.2021 ein maskierter Mann eine Tankstelle in Leopoldshöhe, im Bereich Hauptstraße und Detmolder Straße. Bewaffnet mit einer Machete erbeutete er Bargeld und entkam. Jedoch hinterließ der Räuber eine DNA-Spur am Tatort, die nun dem 20-Jährigen zugeordnet werden konnte. Neben diesem Überfall ist der Beschuldigte nunmehr auch für zwei weitere Raubüberfällen mit Machete, die sich in Gütersloh und Paderborn ereignet hatten, dringend tatverdächtig. In einem dieser Fälle soll er zunächst am 31.05.2021 gegen 23:45 Uhr eine Tankstelle in Gütersloh und in einem zweiten Fall am 01.06.2021 gegen 22:00 Uhr einen Supermarkt in Paderborn mittels einer Machete überfallen haben, wobei er im letzten Fall ohne Beute habe flüchten können. Ergänzende Meldungen: Polizei Gütersloh / Meldung vom 01.06.2021, 10:43 Uhr: "Tankstellenraub in Gütersloh - Zeugenaufruf!" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4929657 Polizei Lippe / Meldung vom 02.06.2021, 14:24 Uhr: "Leopoldshöhe-Asemissen. Räuber droht mit Machete.": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4931392 Polizei Paderborn / Meldung vom 02.06.2021, 10:47 Uhr: "Räuber droht Kassiererin mit Schwert": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4930955 Polizei Lippe / Meldung vom 10.06.2021, 10:37 Uhr: "Leopoldshöhe-Asemissen. Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellen-Räuber - Wer erkennt diesen Mann?": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4937792 Polizei Bielefeld / Meldung vom 18.08.2021, 11:44 Uhr: "Wo ist dieser Tankstellen-Räuber?": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4997038 Polizei Bielefeld / Meldung vom 18.08.2021, 18:22 Uhr: "Nachtrag zu: Wo ist dieser Tankstellen-Räuber": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4997510

