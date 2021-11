Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher dringen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Samstag (06.11.) sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Paderborner Straße eingebrochen.

Die Täter zerstörten die Scheibe einer rückwärtigen Tür, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie eine Erdgeschosswohnung und entwendeten Schmuck. Nachdem sie ein weiteres Glaselement einer Tür im ersten Obergeschoss des Hauses ebenfalls eingeschlagen hatten, durchsuchten sie auch die Wohnung. Aus dieser nahmen sie Schmuck und eine Querflöte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

