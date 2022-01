Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Geparktes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag wurde im Zeitraum von 17:40 Uhr und 19:00 Uhr ein in der Bottwartalstraße geparkter Audi A4 bei einem misslungenen Wende- oder Rangiermanöver nicht unerheblich beschädigt. Das Fahrzeug des 27-Jährigen war unweit der Querstraße Reichertshalde geparkt. Am Audi wurde die Frontstoßstange und die Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die beim Polizeirevier Ludwigsburg geführten Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell