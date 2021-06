Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Autofahrerin erfasst Mädchen - leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (1. Juni 2021) hat eine Autofahrerin eine 11-jährige Radfahrerin erfasst und leicht verletzt.

Um 14:25 Uhr fuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin auf der Moerser Straße in Richtung Blumentalstraße. Als sie nach links in den Grafschaftsplatz abbiegen wollte, stieß sie mit dem Mädchen zusammen, welches auf dem Radweg der Moerser Straße in Richtung Nassauerring fuhr.

Durch den Zusammenstoß fiel das Mädchen zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der getragene Helm konnte schwere Kopfverletzungen verhindern. Das Krankenhaus konnte sie nach einer ambulanten Behandlung verlassen. (215)

