Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verletzter Fahrgast nach Busunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag um 20:00 Uhr kam es in der Greutäckerstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Der 55-jährige Fahrer des MAN-Busses bemerkte einen geparkten BMW am Straßenrand zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver eine Streifkollision nicht mehr verhindern. Bei dem Unfallhergang wurde ein 64-jähriger Fahrgast aus seinem Sitz geschleudert und leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

