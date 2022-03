Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike Diebe schlagen erneut zu

Weinheim (ots)

Erneut kam es im Bereich des Weinheimer Schloßgartens zu E-Bike Diebstählen oder zumindest zu einem Versuch. Ein am Mittwoch, den 16.03.22, entwendetes E-Bike im Bereich der Freudenbergstraße wurde bereits zu Anzeige gebracht. Zwischenzeitlich sollen noch weitere, nun aus zwei Tiefgaragen in der Schlossgartenstraße, hinzugekommen sein. Auch im Zeitraum von besagtem Mittwoch, 16:00 Uhr bis Freitag, den 18.03.22, 14 Uhr sollen ein oder mehrere Unbekannte in zwei weitere Tiefgaragen auf bisher ungeklärte Weise eingedrungen sein. Es gelang ihnen zumindest eines der beiden E-Bikes durch die gleiche Vorgehensweise zu stehlen. Auch dieses Mal wurde zuvor das Fahrradschloss mithilfe von Werkzeug aufgebrochen. Der zweite Versuch schlug aufgrund des massiven Fahrradschlosses fehl, weshalb der oder die Unbekannten das nach wie vor verschlossene E-Bike aus der Tiefgarage vorerst mitgehen ließen. Das 25-Kg schwere E-Bike konnte zuletzt durch eine Streife des Polizeireviers Weinheim im nahegelegenen Schloßgarten in einer Baumkrone in 2 m Höhe wieder aufgefunden werden. Das aufgefundene E-Bike ist zwischenzeitlich wieder im Besitz seiner Eigentümerin. Hingegen beläuft sich der Diebstahlschaden des nach wie vor entwendeten E-Bikes auf schätzungsweise 4.000,- EUR. Die bereits ermittelnden Beamtinnen und Beamten bitten weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnr. 06201/1003-150 mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell