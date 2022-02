Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Friedrichsfeld: Mercedes zerkratzt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Friedrichsfeld: (ots)

Ein oder eine bislang unbekannte/-r Fahrzeugführer/-in streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr eine schwarze Mercedes A-Klasse, die in der Hirtenbrunnenstraße in Höhe der Hausnummer 13 geparkt war. Anschließend hatte sich der oder die Unbekannte vom Unfallort entfernt ohne zuvor seiner/ihrer Pflicht, den Vorfall zu melden, nachgekommen zu sein. Die A-Klasse wurde hierbei am Stoßfänger und am Kotflügel hinten rechts zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 9305-0 entgegen.

