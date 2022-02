Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Wartenden PKW an der Ampel übersehen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr hielt eine 46-jährige VW-Fahrerin an einer roten Ampel in der Bahnhofstraße/Bammentaler Straße an. Ein hinter ihr fahrender 57-jähriger LKW-Fahrer übersah den VW und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der VW mehrere Meter in den Einmündungsbereich geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

