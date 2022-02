Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr war eine 58-jährige Frau mit ihrem VW in der Luzenbergstraße in Fahrtrichtung Waldhofstraße unterwegs. Als sie bemerkte, dass sie die falsche Fahrspur gewählt hatte, wechselte sie die Spur in Richtung Untermühlaustraße. Hierbei übersah sie einen neben ihr fahrenden Fiat. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Glücklicherweise erlitten weder die VW-Fahrerin, noch der 34-jährige Mann im Fiat Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell