Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Losgelöster Pkw-Anhänger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und verletzter Person

Neulußheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Kreisverkehrs auf der L 546. Ein 72-Jähriger soll dabei mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von der Sankt-Leoner-Straße in einen Kreisverkehr, in Höhe eines Einkaufsmarktes, eingefahren und in Richtung Reilingen auf die L 546 eingebogen sein. Auf der L 546 löste sich dessen Anhänger und schleuderte in einen entgegenkommenden VW-Golf eines 65-Jährigen Fahrers mitsamt Familie. Durch die Kollision wurde der 65-Jährige leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine 58-jährige Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Sie und die 2-Jährige Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 12.000,- EUR geschätzt. Eine Streife des Verkehrsdienst Mannheim kam zu Unfallaufnahme vor Ort. Der Unfallverursachende Anhänger wurde zur weiteren Ermittlung sichergestellt. Der 72-Jährige Pkw-Führer muss sich neben einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung in Bezug auf den losgelösten Anhänger, auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell