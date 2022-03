Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Diebstahl

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:55 Uhr fielen Polizeibeamten drei Jugendliche in der Hauptstraße vor einem Souvenirladen ins Auge. Eine 17-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie eine Sonnenbrille aus der Auslage des Souvenirladens nahm, diese aufsetzte und dann ihren Weg fortsetzte. Die Beamten sprachen die Gruppe daraufhin an und baten diese zur Klärung des Sachverhalts zurück zu dem Souvenirladen. Dort bestätigte sich, dass die Sonnenbrille zum Sortiment des Souvenirshops gehörte und nicht bezahlt worden war. Nachdem die Personalien der drei 14-, 15- und 17-Jährigen feststanden, sollten diese nach weiterem möglichem Diebesgut durchsucht werden. Hier kam es zu einem Fluchtversuch des 14-Jährigen in Richtung Bismarckplatz. Der Fluchtversuch konnte durch einen Polizeibeamten unterbunden werden. Hier leistete der 14-Jährige dann Widerstand gegen seine Festnahme, in dem er sich dem Anlegen der Handschließen widersetzte. In der vorderen Hosentasche des 14-Jährigen wurde dann durch die Beamten ein Schlagring aufgefunden. Eine Beamtin verletzte sich leicht bei der Festnahme. Bei der minderjährigen 15-Jährigen wurde zudem Tabak aufgefunden, der einbehalten wurde. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben.

Gegen die 17-Jährige ermittelt nun das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wegen Diebstahls. Der 14-Jährige muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

