Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 74-Jährige wird aufgrund eines medizinischen Notfalls reanimationspflichtig - Ersthelferin hat sich gemeldet

Mannheim-Vogelstang (ots)

Nachdem das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag nach der unbekannten Ersthelferin gesucht hatte, die am Montagmorgen einer 74-Jährigen in Mannheim-Vogelstang zur Hilfe geeilt war, meldete sich diese beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Die 52-Jährige aus Mannheim hatte den öffentlichen Aufruf in den Medien gesehen und nahm umgehend Kontakt mit der Polizei auf.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5176942

