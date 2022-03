Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Zwei Ladendiebe nach Verfolgung durch Ladenbesitzer geschnappt

Mannheim-Waldhof (ots)

Zwei Ladendiebe wurden am Dienstagnachmittag im Stadtteil Waldhof nach kurzer Verfolgung durch den geschädigten Ladenbesitzer vorläufig festgenommen und der Polizei übergeben. Die beiden 13- und 15-Jährigen ließen gegen 16.20 Uhr in einem Ladengeschäft in der Jakob-Faulhaber-Straße mehrere Verdampfer für E-Zigaretten mitgehen und flüchteten danach. Der Besitzer des Ladens bemerkte den Diebstahl und verfolgte die beiden Jungen. In der Otto-Siffling-Straße konnte er die beiden schließlich einholen und zwei Beamten der Kriminalpolizei übergeben, die dort gerade mit der Aufnahme eines anderweitigen Vorgangs beschäftigt waren. Eine Durchsuchung der beiden erbrachte kein weiteres Diebesgut. Sie wurden nach Abschluss der weiteren Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Die weiteren Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts dauern an.

