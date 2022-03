Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Unfall mit Straßenbahn, über 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr kam es in der Mittelstraße auf Höhe der Gärtnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Der 29-jährige Straßenbahnfahrer erkannte zwar den am Fahrbahnrand geparkten BMW, schätze den seitlichen Abstand jedoch falsch ein und fuhr an diesem vorbei. Hierbei touchierte er das Fahrzeug, wodurch die gesamte Beifahrerseite stark beschädigt wurde. Der Sachschaden am PKW liegt bei 3.500 Euro. An der Straßenbahn entstand ebenfalls Sachschaden von rund 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

