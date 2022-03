Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leutershausen

Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Leutershausen (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr wollte ein Einbrecher in der Kurpfalzstraße die Abwesenheit einer pflegebedürftigen 87-jährigen Frau ausnutzen und in deren Haus eindringen, wobei er jedoch von deren Pflegekraft in die Flucht geschlagen wurde.

Die 62-jährige Pflegerin hatte gerade das Hause betreten, als sie einen lauten Knall ausgehend von der Terrassentür vernahm. Dort entdecke sie den Einbrecher, der versuchte, die Tür aufzubrechen. Als der Unbekannte die 62-Jährige erblickte, flüchtete er. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 - 35 Jahre, ca. 170 cm groß, dünn, kurze helle Haare, trug eine helle Jeans sowie eine Baseballkappe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell