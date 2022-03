Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Nicht bezahlte Taxifahrt endet in Gefängnis

Mannheim (ots)

Weil er die Taxifahrt nicht bezahlen wollte oder konnte, entschied sich ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor seiner Wohnanschrift auszusteigen und vor dem Dienstleister zu flüchten. Der Fahrer des Taxis nahm jedoch sofort zu Fuß die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Vor einem Anwesen im Wingertsbuckel angelangt, verschwand der Flüchtige kurz vor 9 Uhr in seiner Wohnung. Die Beamten des Polizeireviers Käfertal machten den Mann allerdings schnell im Anwesen ausfindig, der von dem noch wartenden Taxifahrer wiedererkannt wurde. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort versuchte sich der 38-Jährige jedoch der Identitätsfeststellung zu entziehen und erneut in seine Wohnung zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann körperlichen Widerstand und griff die Beamten an, wobei diese leicht verletzt wurden. Letztlich wurde der mit knapp 1,6 Promille Alkoholisierte überwältigt und zum Polizeiposten Feudenheim gebracht.

Bei den weiteren Ermittlungen zu den Personalien des Mannes wurde bekannt, dass gegen diesen ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, da er bereits im Jahr 2019 Polizeibeamte tätlich angriff. Weil er eine Zahlung zur Abwendung einer Freiheitsstraße nicht leisten konnte, wurde der 38-Jährige noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell