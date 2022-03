Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr am Dienstag schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Audi in der Straßenheimer Straße auf dem Parkplatz eines Golfclubs ein und entwendete daraus eine zurückgelassene Handtasche. Glücklicherweise befanden sich keine Wertsachen darin - der Schaden bleibt trotz allem bestehen. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und such nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Ermittler zu wenden.

Hinweise der Polizei: Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheit! Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell