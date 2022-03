Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Friesenheimer Insel: Versuchter Raub auf Schnellimbiss - Zeugen gesucht!

Mannheim - Friesenheimer Insel (ots)

Am Dienstagabend zwischen 20:45 Uhr und 20:55 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann einen Schnellimbiss in der Friesenheimer Straße und wartete zunächst mit dem Rücken zum Tresen gewandt. Ein Mitarbeiter des Imbisses trat hinzu und begrüßte den Mann. Dieser soll sich daraufhin umgedreht und Geld von dem Mitarbeiter gefordert haben. Hier konnte der Mitarbeiter erkennen, dass der Mann ein Pfefferspray in der Hand hielt. Der Mitarbeiter zeigte sich zunächst unbeeindruckt und holte einen weiteren Kollegen hinzu. Der unbekannte Mann soll seine Forderung nach Geld dann wiederholt haben. Nachdem ihm entgegnet worden war, dass kein Geld herausgegeben werde, soll sich der Tatverdächtige in Richtung Ausgang umgedreht haben. Im der Bewegung soll er noch das Pfefferspray auf die beiden Mitarbeiter gerichtet und diese besprüht haben. Dann soll der Mann den Schnellimbiss verlassen haben. In welche Richtung der Tatverdächtige flüchtete, ist nicht bekannt.

Die beiden Mitarbeiter erlitten durch den Einsatz des Pfefferspray Reizungen der Augen und Atemwege.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 170 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt. Der Mann sei von dürrer Statur und hellem Teint und habe ein "eingefallenes" Gesicht. Zudem soll er akzent- und dialektfrei deutsch gesprochen und eine auffällig hohe Stimme gehabt haben. Bekleidet sei der Mann mit einer dunkelblauen Regenjacke und einem grauen Loop-Halstuch gewesen. Zudem habe er eine graue Mütze und eine blaue, verspiegelte Sonnenbrille getragen. Das Pfefferspray soll etwa 30 cm groß und grau gewesen sein. Zudem habe der Mann noch eine hellbraune Papiertüte der Lebensmittelkette "REWE" mit sich geführt.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Tatverdächtigen beobachtet, oder zu seiner Identifizierung beitragen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell