Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Feudenheim (ots)

Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Neckarplatt". Bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Treppenhaus und drang anschließend gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Hier durchsuchte er sämtliche Räume und durchwühlte diverse Schränke. Entwendet wurde hier unter anderem eine Münzsammlung. Anschließend verschaffte sich der Täter noch Zutritt zu einer unbewohnten Wohnung des Hauses und flüchtete nach dem durchsuchen dieser in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

