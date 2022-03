Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin fährt in Bahnhaltestelle

Dossenheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:40 Uhr verlor eine VW-Fahrerin in der Bergstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun der Bahnhaltestelle "Dossenheim Nord". Ersten Ermittlungen zufolge war ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall. Die Autofahrerin wurde bei der Kollision verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Da sich das Fahrzeug in der Haltestelle verkeilte, musste es durch die freiwillige Feuerwehr Dossenheim geborgen werden. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

