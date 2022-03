Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Mannheim/Frankfurt: Taschendiebstahl in REWE-Markt Waibstadt vom 08. Januar geklärt; Tatverdächtiger wegen anderer Taten bereits in Untersuchungshaft

Waibstadt/Mannheim/Frankfurt (ots)

Ein Taschendiebstahl, dem am 08. Januar ein 79-jährfiger Mann in einem REWE-Markt in Waibstadt; Neidensteiner Straße zum Opfer fiel, scheint geklärt (siehe PM vom 10.01.2022, 14.36 Uhr).

Die Auswertung der Überwachungskamera brachte die Ermittler schließlich auf die Spur eines 37-jährigen Mannes, der gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen den Geldbeutel des Rentners aus dessen Hosentasche entwendete. Danach wurde die EC-Karte des 79-Jährigen mehrfach betrügerisch eingesetzt, wobei ein Schaden von über 4.000.- Euro entstand.

Das Duo steht auch im Verdacht, eine ähnliche Tat am 04. Februar in einem Edeka-Markt in der Waldstraße in Mannheim-Käfertal begangen zu haben. Dort wurde einer 66-jährigen Frau der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Der Schaden hier: mehrere hundert Euro.

Mit Bildern aus der Überwachungskamera wurde zunächst polizei-intern recherchiert. Den entscheidenden Hinweis auf den 37-jährigen Tatverdächtigen lieferte den Ermittlern schließlich die Frankfurter Polizei. Aufgrund dessen konnte auch die Waibstadter Tat geklärt werden.

Wegen einer Vielzahl von Straftaten seit dem Jahreswechsel 2021/2022 sitzt der Rumäne nun auf Antrag einer hessischen Strafverfolgungsbehörde seit dem 22. Februar 2022 in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.

