Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Weiler: Bronze-Kruzifix von Wegkreuz gestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Sinsheim-Weiler (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. März) ein Kruzifix, das an einem Wegkreuz auf der Gemarkung Sinsheim-Weiler mit Dübeln und Schrauben befestigt war. Das Kruzifix ist aus Bronze, ca. ein Meter hoch und stand zusammen mit dem ca. 2,5 Meter hohen Wegkreuz seit über 50 Jahren in der Waldangellocher Straße (K 4277), am Abzweig "Hälde" zwischen Weiler und Waldangelloch. Das Wegkreuz, das aus Granit gehauen wurde, wurde 1970 von privater Seite errichtet. Der Schaden lässt sich nicht näher beziffern, dürfte jedoch deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, bzw. zum Verbleib des Kruzifixes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell