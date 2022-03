Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Fahrradlampen gestohlen; Polizei nimmt zwei Täter fest und sucht weitere Geschädigte

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr verständigte ein 29-Jähriger die Polizei, nachdem an seinem in der Ziegelhäuser Landstraße/ Alte Brücke abgestellten Fahrrad und an dem Zweirad seiner Partnerin jeweils die vordere Beleuchtung gewaltsam entwendet wurde. Des Weiteren teilte er mit, dass sich aktuell zwei Männer in verdächtiger Art und Weise um weitere dort abgestellte Fahrräder bewegen würden. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Nord die besagte Örtlichkeit auf. Der 29-Jährige nahm unterdessen die Verfolgung der beiden Männer auf, die sich zwischenzeitlich in Richtung Fußgängerzone bewegten. Schließlich gelang es ihm, die Einsatzkräfte zu lotsen, sodass diese die beiden Männer im Bereich des Marktplatzes kontrollieren konnten. Wie sich zeigte, sollte der 29-Jährige recht behalten. In den mitgeführten Taschen der beiden Männer stellten die Einsatzkräfte neben Werkzeug und einem Taschenmesser auch mehrere Fahrradlampen im Gesamtwert von rund 100 Euro sicher. Darunter befanden sich auch die beiden Beleuchtungseinrichtungen der Fahrräder des 29-Jährigen und seiner Partnerin. Die beiden 59 und 62 Jahre alten Männer wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Was die beiden Männer mit den Lampen vorhatten, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere weitere Geschädigte, denen ebenfalls eine oder mehrere Lampen am Fahrrad entwendet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

