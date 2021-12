POL-E: Essen: Drogendealer auf dem Weihnachtsmarkt festgenommen

Polizei Essen

45127 E.-Stadtkern: Gestern Nachmittag (21. Dezember, gegen 17:00 Uhr) wurde auf dem Flachsmarkt ein mutmaßlicher Drogendealer (25) festgenommen.

Bereits am Montagabend (20. Dezember, gegen 20:00 Uhr) hatten Passanten eine Fußstreife der Polizei auf dem Flachsmarkt auf mehrere Personen hingewiesen, die sich auffällig verhielten. Als diese die Beamten sahen, rannten sie in verschiedene Richtungen davon.

Bei der gestrigen Streife erkannten die Beamten einen der geflohenen Männer wieder - dieser befand sich mit zwei weiteren Männern erneut auf dem Flachsmarkt. Mit Unterstützung der gemeinsamen Streife von Ordnungsamt und Polizei konnten die drei Personen abgefangen und kontrolliert werden.

Bei allen drei Männern im Alter von 22, 23 und 25 Jahren handelt es sich um Guineer, die bereits mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Weil der 25-Jährige auffällig seinen Unterkiefer bewegte und anzunehmen war, dass sich in seinem Mund Betäubungsmittel befinden, wurde er aufgefordert, seinen Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Statt der Aufforderung nachzukommen, schubste der 25-Jährige einen der Beamten, um flüchten zu können. Er wurde jedoch kurze Zeit später durch einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes eingeholt und festgehalten, bis er durch einen Polizeibeamten gefesselt werden konnte. Hierbei spuckte der 25-Jährige mehrere Beutel aus seinem Mund, in denen vermutlich Drogen verpackt waren. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere Beutel in seiner Hose.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin seine Festnahme an. Die beiden anderen Männer, bei denen keinerlei Betäubungsmittel aufgefunden wurden, sind nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen worden./SyC

