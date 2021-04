Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand eines Gartenhäuschens (27.04.2021)

St. Georgen (ots)

Zum Brand einer Gartenhütte ist es am Dienstag gegen 11 Uhr bei der Straße "Gsod" gekommen. Aus einem neben dort verlaufenden Bahngleisen stehenden Gartenhäuschen drang dichter Rauch, weshalb ein Mitarbeiter einer nahen Firma die Feuerwehr alarmierte. Diese konnte den Brand schnell ablöschen. An der Hütte entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Wie es zum Brand kam, ist noch nicht vollständig geklärt. Wegen der Löscharbeiten musste die Polizei die angrenzende Bahnstrecke kurzfristig sperren.

