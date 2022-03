Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Apotheke; Anwohner verfolgt Einbrecher - Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verständigte ein 29-jähriger Anwohner der Hauptstraße die Polizei, nachdem er gegen 1:00 Uhr einen lauten Knall und anschließend die Alarmanlage einer in der Straße gelegenen Apotheke wahrnahm. Bei einer Nachschau stellte der 29-Jährige dann tatsächlich eine eingeschlagene Scheibe fest sowie eine dunkel gekleidete Person, die sogleich die Flucht in Richtung Dielheimer Straße ergriff. Der Anwohner nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf und konnte den Einbrecher bis zum Waldangelbach verfolgen. Dort bog der Unbekannte dann links in den Hurtwiesenweg ein und rannte in Richtung Spielplatz davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht aufgegriffen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte es offenbar auf Bargeld abgesehen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte es ihm gelungen sein, rund 150 Euro aus dem Kassensystem zu erbeuten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Täterbeschreibung:

ca.180 cm groß, normale Körperstatur, schwarze Jacke, dunkle Jeans, Wollmütze oder Kapuze

Der Polizeiposten Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter und/oder dessen weiterer Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06222 662850 zu melden.

