POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Meckesheim (ots) - Nach mehr als sechs Wochen nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße, ist der 85-jährige Bewohner an den Folgen der damals erlittenen Rauchgasvergiftung in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Klinik verstorben. Der Brand war am Sonntagvormittag, des 30. Januar ...

