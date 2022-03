Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim: Küchenbrand vom 30. Januar 2022; 85-jähriger Bewohner in Klinik verstorben; Pressemitteilung Nr. 4

Meckesheim (ots)

Nach mehr als sechs Wochen nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße, ist der 85-jährige Bewohner an den Folgen der damals erlittenen Rauchgasvergiftung in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Klinik verstorben.

Der Brand war am Sonntagvormittag, des 30. Januar in der Küche des Anwesens ausgebrochen und hatte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet.

Nach den gemeinsamen Feststellungen der Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd und eines Sachverständigen, dürfte die Ursache des Feuers ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers gewesen sein.

