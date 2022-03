Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Dieb nutzt günstige Gelegenheit - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Montagabend stellte ein 35-jähriger Mann seinen Wagen unverschlossen in der Lutherstraße, Höhe der Hausnr. 5, zum Ein- und Ausladen ab. Zwischen 20:18 Uhr und 20:24 Uhr hielt sich der 35-Jährige kurz in seinem Haus auf. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass das Handschuhfach offenstand. Aus dem Wagen wurde vom Beifahrersitz ein iPhone 12 Mini mit schwarzer Hülle und eine schwarze Geldbörse entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06221 4569-0 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Wertgegenstände offen einsehbar im Fahrzeug liegen zu lassen und auch bei nur kurzer Abwesenheit das Fahrzeug zu verschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell