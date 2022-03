Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/RNK: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K4119 - Pressemitteilung Nr. 2

Heiligkreuzsteinach/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, auf der Kreisstraße 4119 zwischen Heiligkreuzsteinach und Eiterbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Nach derzeitiger Sachlage kam eine 40-jährige Kraftrad-Fahrerin in einer langgezogenen Linkskurve allein beteiligt auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn, stürzte und schleuderte anschließend entlang der Böschung auf die Fahrbahn. Die Verletzte wurde hierauf mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik geflogen. Wie sich dort herausstelle, wurde die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Kraftrad ist noch nicht bekannt. Neben einem Rettungshubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach im Einsatz. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

