POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Streitigkeiten E-Bike sichergestellt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Am Montagabend stellte ein 35-jähriger Mann seinen Wagen unverschlossen in der Lutherstraße, Höhe der Hausnr. 5, zum Ein- und Ausladen ab. Zwischen 20:18 Uhr und 20:24 Uhr hielt sich der 35-Jährige kurz in seinem Haus auf. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass das Handschuhfach offenstand. Aus dem Wagen wurde vom ...

