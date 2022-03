Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Erneuter Betrug über Messenger-Dienst und ein Betrugsversuch über das Telefon

Coesfeld (ots)

Erneut erbeuteten Trickbetrüger einen vierstelligen Geldbetrag. Bei einem anderen Fall blieb es beim Versuch

Unbekannte Betrüger gaben sich am 07.03.2022, gegen 9.08 Uhr, über den Messenger-Dienst "WhatsApp" gegenüber einer 61-jährigen Rosendahlerin als deren Tochter aus. Das Handy sei kaputt gegangen und man bittet um die Begleichung einer Rechnung. Gutgläubig kam die Rosendahlerin der Aufforderung nach und bemerkte erst am Abend den Betrug.

Erst gestern berichtetet die Polizei über einen ähnlichen Betrug in Senden.

In Dülmen kam es gestern (07.03.2022) zu einem weiteren Betrugsversuch. Auch in diesem Fall gab sich eine unbekannte Frau am Telefon als die Tochter der angerufenen 72-jährigen Dülmenerin aus. Dieses Gespräch lief wie folgt ab:

Gegen 12.26 Uhr ging ein Anruf mit unbekannter Rufnummer auf dem Haustelefon der Dülmenerin ein. In dem Telefonat weinte eine Frau am Telefon bitterlich und gab sich als ihre Tochter aus. Auf Nachfrage der 72-Jährigen, wie ihre Tochter heiße, bekam sie keine Antwort. Ferner sagte die unbekannte Anruferin, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und das Unfallopfer auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei. Die Anruferin teilte mit, dass sie sich zurzeit auf dem Polizeirevier in Dortmund aufhalte, und dass sie nur gegen eine Kaution von 52.000 Euro gehen könne. Dann übergab die Anruferin das Gespräch an eine andere Frau. Diese gab sich als Kriminalbeamtin aus und sagte, dass die Richterin die Kaution auf 52.000 Euro festgesetzt habe. Diese müsste entrichtet werden, damit ihre Tochter vor Ort entlassen werden könne.

Danach brach das Gespräch ab, weil die Täter vermutlich bemerkten, dass die Dülmenerin den Betrug durchschaute.

Immer wieder versuchen die Betrüger mit diesen und anderen Maschen an Geld zu kommen! Sie setzen dabei auf Emotionen und rufen Schockmomente hervor. Sie schaffen es oft hohen Druck aufzubauen und nutzen diesen für sich aus.

Reden Sie mit ihren Verwandten über die verschiedenen Betrugsmethoden!

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

