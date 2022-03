Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Versuchter Einbruch in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Über das Dach haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (07.03.22) versucht, in einen Supermarkt an der Oberstraße in Südkirchen einzubrechen. Zwischen 1.50 Uhr und 2.05 Uhr gelangten die Täter über eine aus zwei hölzernen Baustellenleitern zusammengesetzte Leiter auf das rund acht Meter hohe Flachdach. Durch das Aufschneiden des Blechdaches wollten sie sich Zutritt zum Geschäft verschaffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang das nicht. Die Feuerwehr Lüdinghausen unterstützte die Polizei mit der Drehleiter, um das Dach abzusuchen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

