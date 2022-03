POL-COE: Nottuln, Weseler Straße/ Unter Drogen E-Scooter gefahren

Coesfeld (ots) - Zwei Autos haben Unbekannte am Samstag (05.03.22) auf dem Wanderparkplatz an der Lehmhegge aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14.15 Uhr und 16.45. An beiden Fahrzeugen schlugen die Täter die Scheibe im Fondbereich der Fahrerseite ein. Bei den Autos handelt es sich um einen roten Volvo P245 und einen blauen Opel P-J. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben. ...

mehr