Coesfeld (ots) - Zwischen dem 04.03.2022, 16.00 Uhr und dem 07.03.2022, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus zwei Baufahrzeugen auf der Kökelsumer Straße in Olfen ca. 100l Diesel. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

