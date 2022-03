Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter gab sich in der Zeit vom 03.03.2022 bis 05.03.2022 via WhatsApp gegenüber einer 63-jährigen Frau aus Senden als deren Sohn aus. Er gab an, in Zahlungsschwierigkeiten zu stecken und bat um den Ausgleich mehrerer Beträge. Insgesamt überwies die Sendenerin einen ...

