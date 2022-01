Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisster Rentner hält Polizei auf Trab

Bad Langensalza (ots)

Ein 83jähriger Mann verschwand am Wochenende gleich 3-mal aus der selben Pflegeeinrichtung in Bad Langensalza. Zweimal wurde der Mann bei einer Suche durch Einsatzkräfte im Umfeld des Pflegeheims aufgegriffen, einmal schaffte er es bis in die Ortslage Nägelstedt, wo Anwohner die Polizei informierten. Er wurde in allen Fällen in sein Pflegeheim zurückgeführt. Auf eine für ihn sicherere Unterbringung wird hingewirkt.

