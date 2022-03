Coesfeld (ots) - Am 06.03.2022, 21.40 Uhr, gerieten in Nottuln, Milanweg, eine Gartenlaube und eine Mülltonne in Brand. Die Gartenlaube befand sich auf dem Grundstück eines Wohnhauses, hinter einer Garage. Sie wurde durch das Feuer beschädigt, die Restmülltonne brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein nicht ...

