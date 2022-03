Coesfeld (ots) - Gleich zwei Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (4.3.) in Senden auf. Ein Transporter der Marke VW brachen sie in der Straße Kapellenfeld auf. Aus dem Fahrzeug stahlen die Unbekannten eine Kabeltrommel. Ein Abgasmessgerät, Werkzeuge der Fa. Hilti sowie einen Werkzeugkoffer erbeuteten sie bei dem Aufbruch eines Transporters der Fa. Toyota in der Straße Kalverkamp. In beiden Fällen ...

