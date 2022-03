Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfelder Straße/Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einem verschlossenen Schuppen stahlen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (4.3.) Werkzeuge der Firmen Bosch und Makita. Ein vor dem Schuppen befindliches, offen zugängliches, Carport durchsuchten die Unbekannten. Einen Zusammenhang zu dem Diebstahl eines E-Bikes an der Straße Hanninghof, ebenfalls in der Nacht zum Freitag, prüft die Polizei. Das Rad war in einem Anbau abgestellt. Dieser Anbau ist lediglich vom Garten aus frei zugänglich. Möglicherweise betraten Unbekannte den Anbau vom Garten her. Gleichgelagerte Diebstähle, wo die Diebe aus Gärten heraus durch Nebentür in Garagen gelangten, wurden bei der Polizei Coesfeld in den vergangenen Wochen vermehrt angezeigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell