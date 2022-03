Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grüner Weg/Stihl-Geräte gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einer Garage haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (3.3.) Gartengeräte der Marke Stihl gestohlen. Vermutlich durch eine unverschlossene Tür gelangten die Unbekannten in die Garage und stahlen dort die Werkzeuge. An einer Gartenhecke konnten herausgetrennte Äste festgestellt werden, so dass davon ausgegangen wird, dass die Unbekannten auf diesem Wege den Garten verließen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in den vergangenen Wochen bereits mehrere ähnliche Diebstähle angezeigt wurden. In mehreren Fällen gelangten die Diebe durch unverschlossene Nebentüren in die Garagen oder Schuppen. Hierzu betraten sie die Gärten an den Örtlichkeiten. Gestohlen wurden in den meisten Fällen Gartengeräte und EBikes.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

