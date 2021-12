Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Garage in Thür

Thür (ots)

Am 19.12.2021 gegen 20:37 Uhr kam es in Thür in der Bergstraße zu einem Brand. Einer aufmerksamen Dame war aufgefallen, dass Flammen aus dem Bereich einer Garage in der Nachbarschaft schlugen. Die sofort verständigte Feuerwehr rückte mit Kräften aus den Ortschaften Thür, Mendig und Bell an. In einem mehrstündigen Einsatz gelang es den Feuerwehrkräften letztlich den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Glücklicher Weise wurde durch den Brand niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Diesbezüglich werden die Ermittlungen aufgenommen.

