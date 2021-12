Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0922 --Nickerchen mit Folgen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal; OT Blumenthal; Mühlenstraße Zeit: 17.12.2021, 04:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen stellten Einsatzkräfte einen 39-jährigen mutmaßlichen Autodieb in Blumenthal. Sie trafen ihn schlafend in einem gestohlenen Auto an und nahmen ihn fest.

Gegen 04:00 Uhr meldete eine Anwohnerin in der Mühlenstraße, dass ein Auto so ungünstig vor ihrer Einfahrt stehen würde, dass sie nicht herausfahren könne. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass der abgestellte Golf ein paar Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Im Auto lag der 39-Jährige und schlief so tief und fest, dass die Polizisten ihn erst nach mehrmaligem Klopfen dazu bewegen konnten aufzustehen und das Auto zu verlassen. Auf die Frage, wem denn das Auto gehören würde, antwortete der Mann, dass es das Auto eines Freundes sei. Diese Erklärung erschien den Einsatzkräften aufgrund der vorherigen Erkenntnisse wenig plausibel.

Als sie daraufhin die Identität des Mannes feststellen wollten, war dieser nicht begeistert und entschloss sich kurzerhand wieder in das Auto einzusteigen. Die Einsatzkräfte versuchten ihn daran zu hindern, was den 39-Jähirgen dazu veranlasste, sich massiv zu sperren. Außerdem versuchte er, das Auto zu starten. Schlussendlich legten ihm die Polizisten Handfesseln an.

Im Auto fanden sie geringere Mengen Drogen, außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Da nun diverse strafbare Handlungen zusammengekommen waren, fertigten die Polizisten auf der Wache mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen schweren Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zusätzlich lag gegen den bei der Polizei als Intensivtäter geführten 39-Jährigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor. Er wurde in die Untersuchungshaft überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell