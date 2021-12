Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0919 --Farbschmierereien an Schule--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Grenzstraße Zeit: 16.12.2021 bis 17.12.2021, 19:00 Uhr bis 06:50 Uhr

Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag und Freitag zum Teil großflächig die Fassade eines Schulzentrums in Walle. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen entdeckten Mitarbeiter der Schule die Schmierereien an den Wänden der Schule in der Grenzstraße. Unbekannte hatten unter anderem Hakenkreuze und "Combat 18" auf einer Länge von mehreren Metern aufgesprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

