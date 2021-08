Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW beschädigt

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Freitagabend (20. August) kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, der auf dem Parkplatz eines Discountmarkts an der Straße Am Landabsatz abgestellt war. Aus einer Personengruppe von zirka sechs jungen Männern heraus wurde die Scheibe der Beifahrertür eingetreten. Alle Personen waren etwa 18 bis 22 Jahre alt. Mehrere Personen hatten ein westeuropäisches Erscheinungsbild und mehrere wirkten südländisch. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der Personen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch Online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

