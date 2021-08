Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Frau mit Glasflasche geschlagen

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Eine 18-jährige Übach-Palenbergerin wurde am Samstagabend (20. August) kurz vor Mitternacht Opfer einer Körperverletzung. Die junge Frau war im Stadtpark an der Burgstraße mit zwei weiteren Personen unterwegs, als ihr Begleiter mit einem Unbekannten, der sich ebenfalls mit einer Personengruppe im Park aufhielt, in Streit geriet. Als die junge Frau diesen Streit schlichten wollte, schlug ihr der Täter eine Glasflasche gegen die Stirn. Anschließend flüchteten der Unbekannte und seine Begleiter. Das Opfer musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Täter hatte eine dunkle Hautfarbe, trug Rastalocken und sprach mit niederländischem Akzent. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch Online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell