Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Unbekannte Personen stahlen ein am elektronischen Stellwerk am Bahnhof Lindern abgestelltes silberfarbenes Kleinkraftrad, Modell Speedy Wild Eagle. Die Tat ereignete sich am 20. August (Freitag) zwischen 3 Uhr und 17 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell