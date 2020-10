Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201009 - 1046 Frankfurt-Bornheim: Brand in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09.10.2020) brannte in einer im Stadtteil Bornheim gelegenen Kleingartenanlage eine Gartenhütte vollständig ab. Drei Tatverdächtige wurden vor Ort festgenommen. Zwei angetroffene Kinder kamen in die Obhut des Jugendamtes.

Anwohner hatten zunächst gegen Mitternacht im Bereich Am Enkheimer Steg einen Brand gemeldet. Durch Streifenbeamte konnte auf dem Gelände einer Kleingartenanlage eine im Vollbrand stehende Gartenhütte lokalisiert werden. Die alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Die Gartenhütte wurde jedoch völlig zerstört. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten im Nahbereich der Brandstelle auf eine Personengruppe, die sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die angetroffenen Personen, zwei 35 und 48 Jahre alten Männer sowie eine 31-jährige Frau, mutmaßlich den Brand verursacht haben könnten. Alle drei Personen, welche offenbar zuvor auf dem Grundstück Alkohol konsumiert hatten, wurden vor Ort festgenommen.

Zwei bei den Tatverdächtigen befindliche Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren wurden an das Jugendamt überstellt.

Die drei wohnsitzlosen Festgenommenen, unter denen sich auch der Vater der Kinder befindet, kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand wird der bei dem Brand entstandene Sachschaden auf circa 5.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

